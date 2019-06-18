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Ak Parti'li İrfan Kartal'dan seçim çalışması

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, İstanbul’daki seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, İstanbul'daki seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Bir süredir İstanbul'da bulunan AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde seçim çalışmalarına yüksek bir tempo ile devam ediyor. İstanbul'un çeşitli semtlerinde Vanlı hemşehrileri ile buluşan Kartal, düzenlediği toplantılarda 23 Haziran'da gerçekleştirilecek olan İstanbul seçimleri için partisinin adayı Binali Yıldırım'a destek istiyor. Gittiği her semtte, her ilçede büyük bir coşku ve heyecan ile karşılanan Kartal, Türkiye'nin neresinde olursa olsun her bir hemşehrisinin yanında olduğunu, her bir hemşehrisine kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade etti. Kartal, İstanbul seçimleri sonuçlanıncaya kadar İstanbul'da çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

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