AK Parti'li Kartal: “Van sporun merkezi olacak”

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun verdiği müjdelerle Van'ın artık sporun merkezi olacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun hafta sonunu Van'da geçirdiğini belirterek, “Cuma akşamı çeşitli programlara katılmak üzere Van'ımıza gelen Gençlik ve Spor Bakanımız, birçok yatırırım ve yeni projenin de müjdesini verdi. Van'ın her alanda gelişmesini istediklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, tüm ilçelerimizi kapsayan proje protokolünün hayata geçirildiğini açıkladı. Van Valiliğini, AK Parti İl Başkanlığını ve bazı belediyeleri ziyaret eden Kasapoğlu, gençlerle buluşma programının ardından yatırım protokolünün imzalanması sonrası Van'dan ayrıldı. Bakanımızın verdiği müjdelerle Van artık sporun merkezi olacak” dedi.