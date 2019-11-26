İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti'li Kartal'dan Van ve Hakkari'ye ziyaret

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van ve Hakkari’de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van ve Hakkari'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.


Meclis çalışmalarından fırsat buldukça Van'a gelip hemşehrileriyle kucaklaşan İrfan Kartal, bu hafta sonu da kente geldi. Van'da cuma ve cumartesi günleri çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Kartal, daha sonra Hakkari'ye geçerek orada da bir dizi ziyaretler gerçekleştirerek istişarelerde bulundu. İrfan Kartal, yanına gelen herkesle birebir ilgilenerek, teker teker dinleyip; talep, istek ve düşüncelerini not aldı.


Hafta sonunu iki ilde geçiren Kartal meclis çalışmalarına devam etmek üzere tekrar Ankara'ya döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.