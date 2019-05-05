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AK Parti'li Kartal'ın Van temasları

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, hafta sonu memleketi Van’da çeşitli temaslarda bulundu.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, hafta sonu memleketi Van'da çeşitli temaslarda bulundu.


Cumartesi günü Van'a gelen AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, gün boyunca çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak partisinin ‘Genişletilmiş İl Danışma Meclisi' toplantısına katılan Kartal, daha sonra taziye ziyaretlerinde bulundu. Pazar günü ise çeşitli hasta ziyaretleri gerçekleştiren Kartal, ardından Gürpınar ilçesinde çeşitli açılışlara katıldı.


Kartal, meclis çalışmalarına katılmak üzere pazartesi günü tekrar Ankara'ya gidecek.

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