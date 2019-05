AK Parti'li Kayatürk'ten ‘Anneler Günü' mesajı

‘Anneler Günü' nedeniyle bir mesaj yayımlayan AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı ve 23. Dönem Ankara, 24, 25 ve 26. Dönem Van Milletvekili olan Burhan Kayatürk, annelere ne kadar hürmet edilse de gönül borcunun ödenemeyeceğini ifade etti. Fedakarlıkla ve sabırla dünyanın en ulvi görevini yerine getiren, her biri ayrı bir saygıyı hak eden annelerin; hoşgörünün, merhametin, saf bilginin engin kaynağı olduğunu kaydeden Kayatürk, anneliğin başka hiçbir şey ile kıyaslanamayacak kadar yüce bir duygu olduğunu vurguladı. Kayatürk, “Annelik, karşılık beklemeden verilen yegane sevgidir. Önce karnında taşıdığı sonra doğumla birlikte devam eden süreçte insanoğlunu besleyip büyüten, terbiye eden anneler, haklarının ödenmesi mümkün olmayan abidelerdir' dedi.

“Bir milletin temel direği aile ve onun temeli de şüphesiz annelerimizdir” diyen Kayatürk, sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bireylerin yetişmesinde aile ortamının gerekliliğinin tartışılmaz bir gerçek olduğunun altını çizdi. Kayatürk, “Çocuklarımıza bir yaşam örneği olan anneler, evlatlarımızın kişiliğinin oluşması ve gelişiminden de en önemli aktörleridir. Annelerimiz; sağlıklı, başarılı, ülkesini ve milletini seven, öz güvenli insanlar yetiştirdikçe ülkemizde gelişecektir. Sadece bir gün değil her gün, sadece ihtiyaç duyduğumuz zaman değil, ihtiyaçları olduğundan da aklımızdan hiçbir zaman çıkarmamamız gereken annelerimizin her zaman yanlarında olmak hepimize düşen en büyük sorumluluktur. Hadisi Şerif'te buyrulduğu üzere; cennetin annelerin ayağı altında olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu düşüncelerle başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin ‘Anneler Günü'nü tebrik eder, saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.