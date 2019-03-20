AK Parti'li Kayatürk'ün seçim çalışması

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk, il il dolaşarak düzenlenen geniş katılımlı toplantılarda 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerinin önemini ve AK Parti'nin 16 yıllık iktidar döneminde yaptıkları hizmetleri anlatıyor.

AK Parti'de uygulanan 3 dönem kuralına takıldığı için 7 Haziran 2018 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerinde aday gösterilmeyen Diş İlişkiler Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk'e, çalışkanlığı ve dürüstlüğü nedeniyle partinin genel merkezi tarafından daha büyük sorumluluklar verildi. Üç dönem Van milletvekilliği yapan Kayatürk, gece gündüz demeden seçim çalışmasını sürdürüyor. Hiçbir yerde maaş dahi almayan Kayatürk, adeta Türkiye'nin dört bir tarafını karış karış dolaşarak davası ve partisi için çalışıyor.

Kayatürk, haftanın bir veya iki gününü genel merkezdeki işlerini yaptıktan sonra ayağının tozu ile Van'a gelerek seçim çalışmalarına katılıyor. Her gün bir ilçeye giden Kayatürk, çalışkanlığı ve milletvekilliğindeki dürüstlüğü nedeniyle halkın büyük tevazusunu kazandığı için gittiği her yerde adeta bakanlar gibi karşılanıyor. Büyük sevgi gösterileri ile karşılanan Kayatürk, gün boyu kırsal mahalleleri ziyaret ediyor. Adeta kuş konmaz, kervan geçmez denilen en ücra mahallelere giden Kayatürk ve beraberindeki heyet, organize edilen büyük toplantılarda halkla bir araya geliyor. Günün bir bölümünü de esnaf ziyaretlerine ayıran Kayatürk, gecenin geç saatlerine kadar ise ev ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların sorunlarını dinliyor ve onlarla dertleşiyor.

Ziyaret ettiği ilçe ve mahalleri sokak sokak, ev ev dolaşan AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk, vatandaşlara seçim çalışmaları, parti programı ve o ilçenin belediye başkan adayı ile ilgili bilgiler veriyor. Adeta bir belediye başkan adayıymış gibi gece gündüz demeden inandığı dava uğruna seçim çalışmalarını sürürden Kayatürk, “31 Mart'a çok kritik bir seçime giriyoruz. Hizmet siyasetinin, hizmet belediyeciliğinin sembolü AK Parti'dir. AK Parti'li belediyelerimizden performansı en düşük olanı bile rakiplerinin hepsine fersah fersah fark atar” dedi.

Basın mensuplarının bile zaman zaman takip etmekte zorlandığı Kayatürk, geçtiğimiz cumartesi gününe kadar Van'da çalıştıktan sonra pazar akşamı ise bin 500 kişilik Vanlı gruba Ankara'da hitap etti. Salı günü Van Vakfı Antalya Şubesi tarafından organize edilen geniş katılımlı toplantıda da gurbetteki hemşehrileri ile bir ara gelerek hem hasret gideren hem de destek isteyen Kayatürk, bir de 31 Mart Yerel Seçimleri'nin önemini anlattı. Ayağının tozuyla İstanbul'a geçen Kayatürk, bugün de İstanbul'daki Vanlılarla düzenlenecek toplantıda AK Parti için destek istemeye devam edecek.