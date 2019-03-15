AK Parti'li Kayatürk'ün Van ziyareti

Dönem Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van'daki çalışmalarını sürdürüyor.

31 Mart'ta yapılacak seçim öncesi Van'da ziyaretlerini sıklaştıran Burhan Kayatürk, kapı kapı gezmeye devam ediyor. Gece gündüz demeden seçim çalışmalarına katılan Kayatürk, sabah saatlerinde gittiği Özalp ilçesinde mahalle mehelle dolaşarak AK Parti için oy istedi. Gün boyu mahalleri gezen ve gittiği her yerde büyük ilgi gören Kayatürk, ardından ilçe merkezine geçerek esnaf ziyaretinde bulundu. Akşam geç saatlerde kadar da ev ziyaretlerinde bulunan Kayatürk, halkın talep ve önerilerini dinleyerek tek tek not aldı.