İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti'li Kayatürk'ün Van ziyareti

AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı ve 24-25-26.

Dönem Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van'daki çalışmalarını sürdürüyor.


31 Mart'ta yapılacak seçim öncesi Van'da ziyaretlerini sıklaştıran Burhan Kayatürk, kapı kapı gezmeye devam ediyor. Gece gündüz demeden seçim çalışmalarına katılan Kayatürk, sabah saatlerinde gittiği Özalp ilçesinde mahalle mehelle dolaşarak AK Parti için oy istedi. Gün boyu mahalleri gezen ve gittiği her yerde büyük ilgi gören Kayatürk, ardından ilçe merkezine geçerek esnaf ziyaretinde bulundu. Akşam geç saatlerde kadar da ev ziyaretlerinde bulunan Kayatürk, halkın talep ve önerilerini dinleyerek tek tek not aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.