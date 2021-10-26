AK Parti'li Sabırlı'dan hasta ziyareti

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, hastaları ziyaret ederek ‘geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, beraberindeki partililerle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Hastalarla yakından ilgilenerek taleplerini dinleyen Sabırlı ve beraberindekiler, doktorlardan da detaylı bilgiler aldı. AK Parti olarak her zaman vatandaşın yanında yer aldıklarını ifade eden Başkan Sabırlı, “Öncelikle bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. AK Parti hükümetlerimiz döneminde sağlıkta yapılan devrim niteliğindeki hizmetlerle hastalarımız bulundukları illerde artık şifa buluyorlar. AK Parti dönemleri öncesi en ufak bir ameliyat için dahi hastalarımız il dışına çıkmak zorunda kalıyordu. Şimdi teknolojik cihazlarla donatılan hastanelerde hastalarımız tedavi olabiliyor. Sağlıktaki değişim ve dönüşüm atağından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümetimin bütün fertlerine tek tek teşekkür ediyorum” dedi.