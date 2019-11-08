İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti'li Sağlam'dan Müdür Sünnetçioğlu'na ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, Van Sağlık İl Müdürü Doç.

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'nu makamında ziyaret ederek, sağlık alanındaki sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.


İlçenin sağlık sorunlarını içeren taleplerle Van Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'na ziyarette bulunan AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, samimi bir şekilde karşılandı. Sağlam, İl Müdürü Sünnetçioğlu'na ilçenin içinde bulunduğu sağlık sorunlarını ileterek hep birlikte çözüm bulunmasını talep ederken, İl Müdürü Sünnetçioğlu ise AK Parti Erciş İlçe Başkanı Sağlam'ın gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erciş'in il düzeyinde bir yerleşim alanı olduğunun farkında olduklarını belirten Sünnetçioğlu, başta doktor eksikliği olmak üzere sorunların çözülmesi konusunda çalışmaların aralıksız bir şekilde yürüttüğünü söyledi.


Ziyarette Van Sağlık İl Müdür yardımcıları ile diğer yetkililer de hazır bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.