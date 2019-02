AK Parti'li Say: “Ben değil biz olacağız”

AK Parti Edremit Belediye Başkan Adayı İsmail Say, gerek iş hayatında gerekse hukuk hayatında ‘ben' yerine ‘biz' vurgusu yapan bir kişi olduğunu söyleyerek, “Belediyecilikte de biz olacağız” dedi.

Bir kafede gazetecilerle bir araya gelen İsmail Say, seçim öncesi yaptıkları saha çalışması ve göreve gelmeli halinde izleyecekleri çalışma felsefesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 19 Ocak 2019'dan itibaren resmi olarak Edremit Belediye Başkan Adaylığı görevinin kendisine tevdi edildiğini dile getiren İsmail Say, gazetecilerle de bir araya gelerek istişare etmek istediğini kaydetti. Say, “Gerek seçim öncesi gerekse seçimden sonra belediye başkanlığı görevi halkımız tarafından bize tevdi edilirse, sizlerle çok sıkı diyalog içerisinde olacağız. Sizlerin üçüncü göz olduğunuzun farkındayım. Burada biz üzerimize düşen şeffaflık, adalet ve eşitlik ilkesine vurgu yaparken, sizden tek ricam kendinizi haberi yapılan kişi ya da kurumun yerine koyun. Eğer vicdanen rahatsanız, bu en doğal hakkınız ve kamuoyunun bilgilendirilmesi anlamında en kutsal görevdir” dedi.

“Edremit'i 7. bölge ilan ediyoruz”

Gerek iş hayatında gerekse hukuk hayatında ‘ben' yerine ‘biz' vurgusu yapan bir kişi olduğunu dile getiren İsmail Say, “Belediyecilikte de biz olacağız. Hiçbir ayrım gözetmeden bu şehirde yaşayan herkes biz parantezinin içerisindedir. Bildiğiniz gibi Van, teşvik anlamında 6. bölgededir. Biz de Edremit'i 7. bölge ilan ediyoruz. Siz eğer yatırımcıyı, esnafı rahatlatmazsanız, güven vermezseniz, çalışma ortamını sağlıklı hale getirmezseniz, istediğiniz kadar teşvik verin. İzmir'deki, Antalya'daki, İstanbul'daki adamı buraya getiremezsiniz. Bunu getirmek için gelen adamı geldiğine pişman ettirmemek için gerek ona aracılık etmek, müşavirlik etmek ve yatırım ortamı sağlamak için 7. bölge manifestomuzu açıklayacağız. Kapısı açık belediyecilik yapacağız. Belediyenin tüm yetkilileri açılısında ulaşabilir bir belediyecilik anlayışı hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Edremit, Edremit sahilinden ibaret değildir”

Edremit'in Edremit sahilinden ibaret olmadığını söyleyen İsmail Say, “Edremit'i tüm Türkiye tanıyor. Sahiliyle, vitriniyle, Van Gölü'yle tanıyor. Edremit'in 60 kilometre uzaklıkta mahallesi var. 40 kilometre uzaklıkta altyapısı olmayan mahallesi var. Ulaşım sıkıntısı olan mahalleler var. Biz bu anlamda çalışmalarımızı 3'e ayırdık. Birincisi, acil eylem planıdır. Siz altyapısı olmayan bir kentte teleferik yapamazsınız. Öncelikle acil insani ihtiyaçları çözeceğiz. İkincisi, orta vadede yapılması gerekenler. Bunlar az önce dediğim gibi istihdamı arttırıcı hamlelerdir. Gittiğim her yerde şu sözü veriyorum. Nasip olursa 5 yıllık süreçte Edremit'te ortalama 5 bin kişilik istihdam oluşturacak yatırım getireceğiz. Belediyeye eleman almayacağız. Belediye olarak yatırım ortamını sağlıklı hale getirerek en az 5 bin kişilik istihdam olanağı sağlayacağız. Sosyal belediyeciliği geliştireceğiz. Van 21 yaşında bir kent. Biz gençlerimizle istihdam dışında sosyal belediyeciliği geliştireceğiz. Sahada gezerken hiç kimseye vaatte bulunmuyoruz. Birlikte çalışma sözümüz var. Biz elimizden geldiğince Edremit bölgesinde bu anlayışı yerleştirmeye çalışacağız. Geçmişte kalmayacağız ki geleceği planlayabilelim” şeklinde konuştu.

Program, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.