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AK Parti'li Takva'dan Özalp ve Saray ilçelerine ziyaret

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, Özalp ve Saray ilçelerini ziyaret etti.


AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, beraberindeki heyetle ilk olarak Saray ilçesine geldi. Necdet Takva, burada AK Parti Saray İlçe Başkanı Şeref Çevik ve parti teşkilatıyla bir araya geldi.


Daha sonra Özalp ilçesine geçen Takva, AK Parti Özalp İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar, ilçe teşkilatı ve yoğun bir kalabalık tarafından karşılandı. İlçe başkanlığında partililerle bir araya gelen Takva, “Çok heyecanlandım. Özalp bende hep heyecan oluşturdu. Özalp'ta gezilmedik köy, sıkılmadık el, dolaşılmadık sokak bırakmayacağım. Geleceğimizi birlikte nasıl uygulayabileceğimize ilişkin planlamayı sizlerle birlikte yapacağız” dedi.


Takva, daha sonra beraberindeki heyetle ilçeden ayrıldı.

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