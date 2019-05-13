AK Parti'li Türkmenoğlu, terör mağduru anneleri unutmadı

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, "Anneler Günü" sebebiyle PKK terör örgütü tarafından evlatları ve eşleri şehit edilen anneleri ziyaret etti.

“Anneler Günü" sebebiyle ilk ziyaret, PKK'lı teröristlerce şehit edilen AK Parti Özalp İlçe Başkan yardımcıları Aydın Ahi ve Aydın Muştu'nun Tuşba ilçesindeki evlerine gerçekleştirildi. Özalp İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar ve il yönetim kurulu üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette Türkmenoğlu, şehit Ahi ve Muştu'nun çocukları ile de ilgilendi. Türkmenoğlu ve heyeti daha sonra kısa süre önce PKK'lı teröristlerce evinden çıktığı sırada şehit edilen Abdulcelil Tuci'nin Edremit ilçesindeki evine geçti. Burada Abdulcelil Tuci'nin annesi Saciye Tuci ve hamile eşi 4 çocuk annesi Zinnet Tuci ile görüşen Türkmenoğlu, sabır ve metanet temennisinde bulundu.

Yine PKK'lı teröristlerce evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan AK Parti Edremit İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mikail Atlı'nın Eminpaşa Mahallesi'ndeki evine geçen heyet, burada Mikail Atlı ve aile mensupları ile görüşerek, annesinin Anneler Günü'nü kutladılar.

Heyetin bir sonraki durağı ise AK Parti Bahçesaray Kadın Kolları eski Başkanı Keriman Söylemiş'in İpekyolu ilçesindeki evi oldu. Geçtiğimiz yıl 28 yaşındaki oğlunu trafik kazasında kaybeden Keriman Söylemiş'in Anneler Günü de kutlandı.

Kadın Kolları Van İl Başkanı Havva Duran ve yönetim kurulu üyeleri, terörle mücadelede şehit düşen emniyet mensubu Ferhat Arslan'ın da evine ziyaret gerçekleştirerek eşi ve annesinin Anneler Günü'nü kutladılar.

Ziyaretlerle ilgili olarak bir değerlendirme yapan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, annelik müessesesinin önemine değindi. Anneler Günü sebebiyle terörün mağdur ettiği eş ve anneleri ziyaret ederek acılarını kısmen de olsa dindirmek istediklerini ifade eden Türkmenoğlu, terörün bölgede en çok annelere zarar verdiğini kaydetti. Türkmenoğlu, "Ne yazık ki terör, kandırarak dağa götürdüğü gençlerin de ölümüne sebep olarak annelerin yüreğinin yanmasına sebep olmuştur. Terör, bünyesine katarak mağdur ettiği evlatların annelerinin yanı sıra güvenlik güçlerimizin de şehadeti ile birlikte eş ve annelerinin mağdur olmasına yol açmıştır. Terör, bunlarla kalmayarak toplumsal korku yayma ve siyasal yıldırma amacıyla mensuplarımızı hunharca katlederek hem eş ve çocuklarını hem de annelerini mağdur etmiştir. Terör mağduru annelerimiz müsterih olsun. Devletimiz ve hükümetimiz terörle mücadelede kararlılığından asla vazgeçmeyecektir" dedi.