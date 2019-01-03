AK Parti'li vekil bir ayda iki kardeş acısı yaşadı

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal'ın kardeş aile hekimi Ahmet Kartal'ın bir ay önce Giresun'daki evinde ölü bulunmasının ardından dün gece ise ağabeyi 80 yaşındaki Halit Kartal hayatını kaybetti. Bir ayda iki kardeş acısı yaşayan Kartal, cenazede gözyaşlarına boğuldu.

AK Parti'li vekilin ağabeyi ve Buruki Aşireti'nin lideri merhum Kinyas Kartal'ın yeğeni ve Abdulbari Kartal'ın oğlu olan Halit Kartal, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Buruki Aşireti'nin ileri gelenlerinden Halit Kartal için bugün öğle saatlerinde Van'daki Hazreti Ömer Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Kartal'ın cenazesi, Tuşba ilçesine bağlı Dibekdüzü Mahallesi'ndeki aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.