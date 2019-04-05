AK Parti'lilerden Başkan Arvas'a ziyaret

Bahçesaray Belediye Başkanı seçilen Meki Arvas'a tebrik ziyaretleri devam ediyor.

AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ve bazı partililer, 31 Mart seçimlerinde Bahçesaray ilçesinde yüzde 65.48 oranında oy alarak belediye başkanı seçilen Meki Arvas'a ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Milletvekilleri ve partililer, ilk önce AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Başkan Türkmenoğlu, partililer adına Meki Arvas ve İlçe Başkanı Cumali Sabırı'ya çiçek verdi. Ardından emeği geçen partililere ve vatandaşlara yönelik teşekkür konuşması yaptı. Buradaki tebrik konuşmalarının ardından heyet, Bahçesaray Kaymakamı ve eski Belediye Başkan Vekili Onur Şatıroğlu'nu makamında ziyaret etti. Bahçesaray ilçesine verdikleri emekten dolayı Kaymakam Şatıroğlu'na teşekkür eden heyet, daha sonra Başkan Arvas'ın Arvas Mahallesi'ndeki evinde verdiği öğlen yemeğine katıldı. Geçtiğimiz hafta başı emekli olan İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın okuduğu dua sonrası misafirler ilçeden ayrıldı.

Yemek sonrası İHA'ya açıklama yapan Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, “Bu zafer aslında Bahçesaray halkının zaferidir. İnsanları severseniz, sayarsanız, ötekileştirmezseniz insanlar da sizi sever. İnsanların zaten ecdadımıza bir muhabbetleri var. Ama bizde bu insanlar hiçbir zaman kibir gurur görmediler. Her zaman sevgilerimizi onlarla paylaştık. Bunun karşılığını da verdiler. İnşallah Rabbim bizi de onlara karşı mahcup etmez hayırlı hizmetler yapmayı nasip eder. Bu insanlar her şeye layıktır. Rabbim inşallah bizi onlara karşı mahcup etmesin” dedi.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, “Seçimden önce de sizinle yaptığımız röportajda o gün de söylemiştik liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın 65'inci yaş dönümü Van plakasını inşallah Allah'ın izniyle yüzde 65 ile Bahçesaray'a hediye edeceğiz sözünü vermiştik. Biz de bu sözü yerine getirmek için canla başla belediye başkanımızla, belediye meclis üyelerimizle, kadın kollarımızla, ana kademe ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'la birlikte alanlarda hiç durmadan çalıştık. Rabbime binlerce hamdu senalar olsun ki yüzde 65,48'lik bir oy oranıyla aldık. Bahçesaray'ı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettik. Bunun mutluluğunu tüm Bahçesaray halkı ile birlikte yaşıyoruz. İnşallah bundan sonra ilçemize güzel yatırımlar olacak” dedi.