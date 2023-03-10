AK Parti'nin çiçeği burnunda Van İl Başkanını taşıyan uçakta flap arızası

Pisti pas geçen uçak havada yaklaşık 45 dakika tur attıktan sonra iniş yaptı. Yeni Başkan Güray görevi 45 dakika geç devraldı.

AK Parti Van İl Başkanlığı görevine atanan Emre Güray ve AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, eski İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nu taşıyan uçak, havalimanına iniş yapacağı sırada flap arızası yaşandı. İlk denemede pisti pas geçen uçak havada yaklaşık 45 dakika tur attıktan sonra piste iniş yaptı. Uçağın arızalanmasıyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti çiçeği burnunda Van İl Başkanı Emre Güray, “Tam piste iniş yaparken uçağın flapları açılmadığı için uçak tekrar yükselişe geçti. Yakıt fazlalığından kaynaklı inişte bir problem olmaması adına pilot, protokol gereği tekrardan uçuşu deneyeceğini söyledi. Birkaç tur attık. Yaklaşık 45 dakika sürdü. Haliyle yolcular biraz tedirgin oldu. Akabinde yakıt yeterli seviyeye indikten sonra piste indik” dedi.

Uçak arızalandığı sırada paniklemediğini belirten Güray, “Ben uçakta çok fazla hava boşluklarına denk gelen biriyim. Bu nedenle çok tedirgin olmadım ama tedirgin olan küçüklerimiz, büyüklerimiz vardı. Çok şükür kazasız, belasız güzel bir şekilde iniş yaptık. Akabinde çekicilerle aprona çekildi” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından AK Parti'nin eski Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, görevi Emre Güray'a teslim etti.

Uçakta flap arızası nedir?

Uçaklarda iniş ve kalkışlarda kanat yüzeyini genişleterek daha düşük hızda daha fazla kaldırma kuvveti sağlayarak uçağın daha kısa mesafede kalkmasına ve inmesine yardımcı olan kanatlardaki hareketli parçalardır.