AKA desteğiyle öğretmenler için ‘Proje Döngüsü Yönetimi' eğitimi

Van'ın Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen Proje Döngüsü Yönetimi, Erasmus Plus, TÜBİTAK ve AB PCM Uygulamalı Proje Yönetimi Eğitimi projesi kapsamında 50 öğretmene eğitim veriliyor.

Proje ile ilgili açıklama yapan Proje Koordinatörü İhsan Kılıç, sağlanacak olan danışmanlık ve eğitim sayesinde ilçedeki öğretmenlerin uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) alanında yeterli bilgi ve beceriler edineceğini, Avrupa Birliği fonları için proje hazırlama tekniklerini öğrenerek Erasmus Plus ve Ulusal Ajans projeleri ile TÜBİTAK projeleri yazma, hazırlama, yürütme ve sonlandırma konularında yeterlilik sağlayacağını, projelerin neden ve nasıl hazırlanması gerektiği, projenin mantıksal çerçeve matrisinin nasıl olması gerektiği, projelerin bütçesinin hazırlanması, KA1 ve KA2 projelerin konu seçimi ve hazırlanma aşamalarının nasıl olması gerektiği hakkında yeterli bilgi almış olacaklarını ve projelerin nitelik anlamında hazırlanması ve gerekli şartları konusunda bilgi ve beceri elde edeceklerini ifade etti. Kılıç, eğitim sonunda öğretmenlerin okullarında yapılacak projelerde doğrudan aktif rol alacağını ve yönlendirme ile okulların imkanlarını öğretmen, öğrenci ve velilere sunacaklarını, ilçenin proje deneyiminin artacağını, öğretmenlerin projelerde öğrenci, okul ve velilere öncülük ederek onlara özgüven aşılayacağını kaydetti.

Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek ise, “Müdürlüğümüz olarak katılımcılarımızın bilgi ve becerisinden en üst düzeyde faydalanılacaktır. Bu eğitim sonrasında AB Gençlik Programları, gençlik demokrasi projeleri, K1, K2 eylem projeleri, eğitim ve ağ kurma ile gençlik politikaları projeleri ve TÜBİTAK projeleri olumlu yönde gelişim gösterecek ve ilçemizde yapılan projelerin kabul oranı artacaktır. Okullarımız idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri, gençlik projeleri başta olmak üzere söz ettiğimiz projelerde ortak çalışmalar yapabilecek ve okullarımız arasında oluşacak olumlu diyaloglar sayesinde sıkı işbirliği söz konusu olacaktır. Böylece, ilçedeki eğitim kalitesi yükselecek ve projelere ilgi artacak, öğrencilerde küçük yaşlarda proje hazırlama farkındalığı oluşması sağlanacaktır. Bu kapsamda, tüm emeği geçenlere ve desteği için Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına teşekkür ediyor, katılımcılara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Eğitim, 17-21 Aralık 2018 tarihleri arasında 5 gün, 30 saat süreyle eğitmen Erol Avcı tarafından verilecek. Eğitim kapsamında AB proje terimleri, AB proje ve program çeşitleri, AB fonları, proje fikri ve hazırlama aşamaları, planlama aşamaları, mantıksal çerçeve yaklaşımı, faaliyet planı ve bütçe, proje hazırlanacak kurum ve kuruluşlar ve proje dosyası hazırlama gibi başlıklar ele alınacak.