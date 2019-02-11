Akademisyenlerle sanayiciler buluştu

Van YYÜ Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Van YYÜ Teknokent, Van OSB, Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü işbirliğinde inşaat sektörü temsilcileri ile Van YYÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü akademisyenleri buluştu. Van OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen toplantıya Van YYÜ Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Necat Görentaş, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nevzat Gün ile sektör temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Van YYÜ Teknokent Genel Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Necat Görentaş, günümüzde üniversite ile sanayi işbirliğinin öneminin gittikçe arttığını belirtti. Sanayicilerin iyi bir noktaya gelebilmeleri için üniversitedeki akademisyenlerden faydalanması gerektiğinin altının çizen Görentaş, “Üreticilerimiz üniversiteyle işbirliği yaparak bilgiye dayalı bir üretim yapacak olurlarsa hem üretim alanında hem de rekabet alanında iyi bir noktaya gelecekleri aşikardır. Dolayısıyla üniversite sanayi işbirliği, bu noktada büyük bir önem arz etmektedir. Eğer üreticilerimiz çağın gereksinimlerine uygun yapılandırmaya girmezlerse, bilgi birikimine uygun bir performans sergileyemezlerse, Ar-Ge ve inovasyona önem vermezlerse hem yurt içi hem de yurt dışındaki firmalarla rekabet edecek düzeye gelemezler. Dolayısıyla arzu edilen hedeflere gelebilmeleri için Ar-Ge ve inovasyona ihtiyaç vardır. Bunu yapabilmeleri için de üniversitedeki akademik birimin bilgisinden faydalanmaları gerekiyor” dedi.

“Sanayi kuruluşları sürekli yenilenmek zorundadır”

Dünyanın hızla gelişip küreselleştiğine dikkat çeken Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan ise, sanayi kuruluşlarının piyasa koşullarına ayak uydurabilmek için sürekli yenilenmek zorunda olduğunu söyledi. Aslan, “Hızlı ve sürekli değişim içinde olan üniversite, sanayi işbirliğinin etkinliği için araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile üniversitelerin örgütleme biçimi büyük önem taşımaktadır. Teknolojik gelişime ve küreselleşmeye hem üniversitenin hem de sanayicinin işleyişinde köklü bir değişikliğe neden olmaktadır. İşsel büyüme teorilerinde de bilgi birikimin yeni ürün ve teknolojilerin ortaya çıkmasına yaptığı katkı, ekonomik kalkınmanın temel dayanağı olarak görülmeye başlanmıştır. Üniversitedeki akademisyenlerden yararlanarak, akademisyenler de araştırma faaliyetlerini daha etkin yürütülmesini sağlayacak kaynaklara ve olanaklara erişebilmektedir. Sanayi kuruluşları piyasa koşullarına ayak uydurabilmek için sürekli yenilenmek zorundadır. Gelişen ve yenilenen teknolojiyle birlikte işletme örgütlenmesi sürekli bir değişim içerisindedir” diye konuştu.

“Bölgede herhangi bir sektörün kümelenmesi oluşmadı”

Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nevzat Gün de, kümelenmeyle ilgili bakanlığın desteklerinin olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu bölgede herhangi bir sektörün kümelenmesi oluşmadı. Kümelenme daha çok uluslararası rekabet gücünü geliştirecek desteklerden oluşuyor. Firmalarımızla ilgili görüşmelerimiz oldu. Ancak bölgemizde şu ana dek Ar-Ge merkezi ya da bir tasarım merkeziyle ilgili çalışma olmadı. Bu tür toplantılarla üniversitedeki akademisyenlerimiz ile sektör temsilcilerini buluşturup tanıştırılması hedefleniyor. Bu hem Ar-Ge merkezlerimizin kurulması hem de kümelenme yönündeki desteklere yönelik altyapının oluşması için bir başlangıç olacaktır.”