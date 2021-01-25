Akdamar Adası kış mevsiminde büyülüyor

Van Gölü'nde bulunan ve kentin en önemli turizm değerleri arasında gösterilen Akdamar Adası, kış mevsimiyle birlikte farklı bir güzelliğe büründü.

Van'ın önemli turizm merkezleri arasında yerini alan ve her mevsim gelen konuklarına farklı güzellikler sunan Akdamar Adası, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kar yağışının ardından beyaz örtüyle bezenen ada, yaz aylarında olduğu gibi kış mevsiminde de ziyaretçilerini büyülüyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Akdamar Adası'nın beyaza bürünmüş hali, Van Gölü'nün turkuaz mavisiyle birleşince ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıktı.

İlk defa iş seyahati nedeniyle geldiği Van'da Akdamar Adası'na hayran kaldığını belirten Emrah Tozkoparan isimli vatandaş, “Arkadaşlarımın sık sık bahsetmesi üzerine Akdamar Adası'na geldim. Geldiğime çok memnun oldum. Adayı çok beğendim. Arkadaşlarımı da tavsiye edeceğim” dedi.

Akdamar Adası'nı her mevsim görmek istediğini vurgulayan Tozkoparan, “Beyaz örtüyle beraber çok güzel görünüyor. Yaz ve ilkbahar mevsimlerinde ayrı bir güzelliği olduğunu düşünüyorum. Allah nasip ederse ileriki zamanlarda gelmeyi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ayhan Kayuk isimli vatandaş ise ilk defa kış mevsiminde Akdamar Adası'nı görme fırsatı bulduğunu dile getirerek, “Burada çok güzel çalışmalar yapılmış, buraları sahiplenmişiz. Farklı kültürlere saygı duyduğumuzu görüyorum burada. Hiçbir ayırım gözetmeden, kültürlere sahip çıkılması gerektiğini düşünenlerdenim” dedi.

Öğrenci yıllarında hep bahar aylarında geldiğini aktaran Kayuk, “Yazın gelmiştim fakat kışın hiç fırsatım olmamıştı. Çok güzel. Gerçekten kışıyla, beyaz örtüsüyle örtülmesi muazzam bir manzara olmuş. Burası, Van'ın eşsiz güzelliklerinden birisidir. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.