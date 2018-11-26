Akdamar Adası'na tatlı su verilmesi göçü tersine çevirdi

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünün mega projelerinden olan Akdamar Adası'na tatlı su götürme hizmeti, Van Gölü sahilindeki yerleşim yerlerinde de göçü tersine çevirdi.

Adaya Van Gölü'nün altından hat çekilerek tatlı su verilmesi büyük takdir görürken, bu hattan su alan Dokuzağaç Mahallesi de 50 yıllık su sorunundan kurtuldu. Mahalleye verilen ek bir kilometrelik su hattı ile birlikte susuzluk sorunu son buldu. Muhtar Müslim Erdem, ekiplere teşekkür ederken, suyun göçü tersine çevirdiğini söyledi. Mahallenin 50 yıllık su sorununu çözen VASKİ'nin bu hizmeti ile mahalleden susuzluktan dolayı göç edenlerin tekrar döndükleri ve bu hizmetten dolayı müteşekkir olduklarını ifade eden Erdem, “Adaya verilen su, mahalleye göçü tersine çevirdi. Su sorunu bizim için büyük bir sorundu. Halk artık bu dertten dolayı buraları terk etmişti. Şimdilerde artık gidenler suyun geldiğini duyunca tekrar evlerine döndüler” dedi.

Yapılan hizmeti takdirle karşıladıklarını belirten Erdem, “VASKİ ekipleri büyük başarı gösterdiler. Mahallenin 50 yıllık içme suyu sorunu çözüldü. Valimiz Murat Zorluoğlu ile VASKİ Genel Müdürlüğü yaptığı sırada bu proje ile ilgilenen Ali Tekataş'a, Genel Müdür Vekili Emrah Çayırlı ve VASKİ Güney Şube Müdürü Tevfik Ergenç ile ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

VASKİ ekipleri, Dokuzağaç Mahallesi'nde içme suyu hattının son bir kilometrelik kısmını da bitirerek, mahallenin tümüne hat çekmiş oldu. Akdamar Adası karşı sahilinde bulunan Dokuzağaç Mahallesi, ayrıca turizm sezonunda büyük bir turist akınına uğruyor.

VASKİ tarafından ilk kez uygulanan proje ile Akdamar Adası'na göl altından Kıbrıs modeli ile 4 kilometrelik hat çekilerek suya kavuşturuldu. Aynı hattan çevredeki yerleşim birimleri de faydalandı. Turistik açıdan da büyük katkısı olan su hattının çekilmesi ile bölgenin yeniden eski cazibesine kavuşması bekleniliyor.