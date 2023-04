Akdamar Adası'nda badem ağaçları çiçek açtı

Van Gölü'nde bulunan ve her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Akdamar Adası'ndaki badem ağaçları çiçek açtı.

Van'ın Gevaş ilçesinde yer alan ve her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Akdamar Adası'nda, ilkbaharın gelişiyle birlikte bademler çiçek açtı. Çiçek açan badem ağaçlarıyla birlikte pembe ve beyaza bürünen Akdamar Adası, ziyaretçilere adeta bir görsel şölen sunuyor. Her yıl binlerce kişinin geldiği Akdamar Adası, çevresindeki dağların eteklerinde bulunan kar ile güzel manzara oluşturdu. Gevaş ilçesinden yaklaşık 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan ada, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Akdamar Adasını gezen vatandaşlar ise adanın badem ağaçlarıyla daha da güzelleştiğini ifade ederek, bu güzelliği herkesin görmesi gerektiğini söylediler.