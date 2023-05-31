Van Devlet Tiyatrosu tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen ‘Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği' çerçevesinde Akdamar Adası'nda ilk defa tiyatro oyunu sahnelendi.

Van Devlet Tiyatrosunda düzenlenen Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği, renkli görüntülere sahne oluyor. Şimdiye kadar bin 500'ün üzerinde kişinin katılım sağladığı şenlikte, çocuklar bir yandan sosyalleşirken bir yandan da devlet tiyatroları tarafından sergilenen oyunları izleme fırsatı buldu. Şenliğin finalinde ise ilk defa Akdamar Adası'nda bir tiyatro oyunu sahnelendi. Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Dünyanın eski zamanlarında' adlı meddah oyunu, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Şenlikle ilgili açıklamada bulunan Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Gül Urgan Yıldız, bu yıl 20'ncisi düzenlenen şenliğin finalini her yıl olduğu gibi yine Akdamar Adası'da düzenlediklerini belirterek, “Zaten şenliğimize adını veren Akdamar Adası'ndayız. Bu sene bir ilk başlatalım dedik. Daha önce adada her hangi bir tiyatro gösteriminin olmadığını biliyorum. Adamız Van için, kültür ve medeniyet anlamında çok güçlü ve simge niteliğinde olduğu için finalini de bir oyunla bitirelim istedik. Umarım bundan sonrası da gelir” dedi.

Şenlik Koordinatörü Kadir Oğuz ise “Şenlikte bizim en büyük heyecanımız bu adada oynanan oyundu. Şenlik genel anlamda çok güzel geçti ve beklediğimizden çok daha yoğun bir katılım oldu. Buraya da okullarda tiyatro gösterisine çıkan çocuklarımızı Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından oynanan oyunun izlemeleri için getirdik. Bu, adada oynana ilk tiyatro gösterisi. Bunun için ayrıca heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

Daha önce de Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları şenliği çerçevesinde oyunlar oynadıklarını belirten Erzurum Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Sezai Yılmaz da, “Erzurum Devlet Tiyatrosu olarak Işın Kasapoğlu'nun rejisiyle festivale katıldık. Daha önce de festivale birçok kez katılmıştık ama bu gün oynayacağımız oyun bizim için önem teşkil ediyordu. Adada ilk defa bir tiyatro oyunu sergilendi. Çocuklarla beraber geldik ve karnaval havasında geldik. Festival açılışını Adana Devlet Tiyatrosu yapmıştı bizde kapanışı yapacağız. Kapanışı Akdamar Anıt Müzesi önünde ve açık alanda yapmak ayrıca mutluluk verici bir durum” diye konuştu.

Şenliğin Akdamar Adası'nda yapılan oyunla sona ermesindne memnun olan sanatseverler ise emeği geçenlere teşekkür etti.