Van'da 57. Kütüphane Haftası kapsamında Akdamar Adası'nda kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak için ‘81 İlde Kitap Okuyoruz' projesi kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlenirken, Van İl Kütüphanesi üyeleri de tarihi Akdamar Adası'ndaki kilise önünde kitap okudu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürü Bilal Sönmez, ‘81 İlde Kitap Okuyoruz' projesi kapsamında ‘Okursak Dünya Güzelleşir' sloganıyla kitap okuma alışkanlığını geliştirmek ve farkındalık oluşturmak için okuma etkinliği düzenlendiklerini söyledi. Sönmez, “57. Kütüphane Haftası çerçevesinde Akdamar Adası'nda yapılan kitap okuma etkinliğine çok sayıda vatandaş katıldı. 12.30-13.00 saatleri arasında yapılan kitap okuma etkinliğinde katılımcılar 30 dakika boyunca kitap okudu. Ben bu anlamda verdikleri desteklerden dolayı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına ve Gevaş Belediye Başkanlığına teşekkür ederim” dedi.

Akdamar Adası'nda düzenlenen kitap okuma etkinliğinin ardından konuşan Van İl Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Vekili Fırat Göçeroğlu ise Kütüphane Haftası'nın kutlanma amacının topluma okuma alışkanlığını kazandırmak olduğunu ifade ederek, vatandaşları kütüphaneye üye olmaya davet etti. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında 81 ilde eş zamanlı etkinlik düzenlendiğini dile getiren Göçeroğlu, “Bizde bu sene okurlarımızla Van'ın güzide yeri olan Akdamar Adası'nda, kütüphaneye dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik düzenledik. Katılım çok güzel oldu. Bizler herkesi kütüphanelere davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Van'da inanılmaz genç bir kitle var"

Van'da her sene kütüphaneye olan ilginin arttığına dikkat çeken Göçeroğlu, “Biz bu sene yeni binamıza geçeceğiz. O zaman okuyucumuz daha da artacak. Van'da inanılmaz genç bir kitle var. Biz de bu kitlenin dikkatini çekmek için onları kütüphaneye davet ediyoruz” diye konuştu.

Tarih Öğretmenliği mezunu Eylül Saçak da, Türkiye'de kütüphanecilik ve kitap adına pek çok etkinliğin yapıldığını belirterek, “Bende bugün burada bulunmak istedim. Burada hem arkadaşlarımızla beraber kitap okuma fırsatı bulduk hem de gezmiş olduk. Her alanda, istediğimiz her noktada kitap okuyabilmenin, özgürce düşünebilmenin, Türkiye'nin her yanında bunu yapabilmenin mümkün olduğunu anlamış olduk” dedi.

Üniversite öğrencisi Emin Dalseçkin ise Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı kitap okuma programını çok anlamlı bulduğunu aktararak, “Bu tür etkinlikler, insanların dikkatini çekme ve ilgi uyandırma açısından olumlu oluyor. Güzel bir söz vardır. ‘Kitap ve çiçek çalanlar hırsız değildir' diye. Kitap da, çiçek de çalanlar hırsız değildir. Çünkü ikisi de insana güzel şeyler katar. Bu yüzden bu haftayı önemsiyor, insanlarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırması yönündeki bu ilgi uyandıran çalışmaları destekliyorum” ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisi İsmail Türel ise insanların kitap okumaya yönlendirilmesi amacıyla bu tür etkinliklerin sık sık düzenlenmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Böyle örnekler olsa iyi olur. Akdamar Adası'nda, doğada ve tarihi yerlerde kitap okumak, okumanın önemini arttırıyor. İnsanlar manzara eşliğinde okumanın keyfine varıyor” şeklinde konuştu.