Van Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı İdris Karael, lisedeki bir grup öğrencinin “Akdeniz Mutfağının Avrupa'da Öğrenilmesi” projesi kapsamında Paris'te eğitim gördüklerini söyledi.

Öğrencilerin Paris'te aldıkları eğitimle ilgili bir açıklama yapan İdris Karael, “Öğrencilerimiz açısından her anlamda olumlu bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Böyle bir imkânı öğrencilerimize sunan Okul Müdiremiz Elif Yörük başta olmak üzere öğretmenlerimize, öğrenci velilerimize, öğrencilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 2017-2018 eğitim öğretim yılında Erasmus Mesleki Eğitim Öğrenme ve Staj Hareketliliği programı kapsamında okulumuzca bir proje yapıldı. Projemiz ulusal ajans tarafından kabul edildi. Okulumuz Müdiresi Elif Yörük ile 2 öğretmen ve 10 öğrencilerimiz bu proje kapsamında Fransa'nın başkenti Paris gittiler. Paris'teki IFE-BAT kurumunda okulumuz öğrencileri yaklaşık iki haftalık bir eğitimin ardından staj sonunda başarı gösterdikleri için Europass sertifikası aldılar. Bu sertifika uluslar arası geçerliliği olduğundan öğrencilerimiz için ileriki yıllarda çok büyük iş kapıları açacağına inanıyorum. Avrupa ülkelerinde iş bulma imkânları sağlayacaktır. Öğrencilerimiz mesleki eğitim alanında başka bir ülkede eğitimlerini geliştirme fırsatı buldular. Bu proje kapsamında yararlı bir eğitim alan öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.