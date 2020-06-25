Akgöl'ün beklenen konukları ‘flamingolar' geldi

Van'ın Özalp ilçesinde kuş cenneti olarak bilinen Akgöl'e beklenen konukları olan flamingolar gelmeye başladı.

Özalp ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 343 metre yükseklikte 407 hektarlık alana sahip Akgöl, her yıl olduğu gibi bu yıl da flamingolara ev sahipliği yapıyor. Her yıl göç döneminde Akgöl'e gelerek kuluçka sürecini burada geçiren flamingolar, bu yıl da gölü renklendirdi.

Gölde flamingoların yanı sıra çok sayıda kuş türü de bulunuyor. Renkli katmanlara sahip görüntüsüyle Konya'nın Tuz Gölü'nü andıran göl, çok sayıda yabani kuşa besin ve konaklama imkanı sunuyor.

Uzun bacakları sayesinde sazlıkta rahatlıkla beslenen flamingolar ise kuluçka döneminin ardından ağustos ayı sonlarında göç ettikleri yollarına devam ediyor.

Öte yandan Akgöl'de bu yıl beklenen konukları olan flamingoların yanı sıra, özellikle yaban ördeği popülasyonunda büyük bir artış yaşandığı gözlemlendi.