Akıllı mercek, gözlüklerden kurtarıyor

Van'da Urartu Göz, akıllı lens hizmeti ile vatandaşlara gözlüksüz bir hayat imkanı sağlıyor.

Yıllardır Van ve bölgede A grubu sağlık hizmeti sunan Urartu Göz, akıllı lens uygulaması ile vatandaşlara gözlüksüz bir hayat imkanı sağlıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Urartu Göz Başhekimi Baran Bari İlhan, yaklaşık 3 yıldır katarakt ameliyatlarında trifokal (akıllı) lens uygulamasını başlattıklarını hatırlatarak, bölge halkına hizmetin en iyisini ve en kalitelisini sunduklarını söyledi. Anadan doğma lenslerin işlevini görmesi için katarakt ameliyatlarından sonra gözün içerisine lensler bırakıldığını belirten İlhan, bu sayede hastaların yakını, uzağı veya ara mesafeyi rahatlıkla görebildiğini ifade etti. İnsanların hayatlarının her döneminde bir alete, gözlüğe ya da lense ihtiyaç duymadan günlük yaşantılarını sürdürmek istediğini ifade eden İlhan, “Hayatımızın ilk yıllarında eğer herhangi bir bozukluğumuz yoksa 40-45 yaşına kadar insanlar herhangi bir aparata ihtiyaç duymadan yakını da, uzağı da görürler. Yaşlandığı zaman katarak gelişmeye başladığında ise hem yakın, hem uzak bozuluyor ve böylece 40-45 yaş civarlarında yakını görme ile problemleri başlıyor. Uzağı iyi görüyor ama yakını gözlük olmadan göremiyor ve yaş arttıkça o da artabiliyor. Bunun yanında bazı insanların miyop ve hipermetropları da yüksek derecelerde olabiliyor. Bu anlamda bir kısmına göz çizdirme ameliyatı olarak belirtilen excimer lazerle çözüm üretilirken, bazılarının ise göz kalınlıkları bu işe uymadığından onlara özel ‘fakik' dediğimiz mercekler kullanıyoruz. 50'sine, 60'ına, 70'ine gelmiş ve katarağı gelişmiş kişilerde, uygun gözler de akıllı mercekler olarak 3 odaklı dediğimiz yakın, orta, uzak mesafeyi gösteren akıllı mercekler kullanıyoruz. Böylece hastanın hem katarağını varsa miyop, hipermetroplarını çözüyor hem de uygun gözlerde olmak kaydıyla hem yakın, hem uzak gözlüklerden kurtulma imkanı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gözün içindeki merceğin işlevini yitirmeye başlamasından dolayı yerine yeni bir mercek takıldığını dile getiren İlhan, “Bu yeni takılan mercek ile vatandaşlar yakını, uzağı ve orta mesafeyi görebiliyor. Bu akıllı mercekler ile yıllar sonra insanların ikinci bir bahar yaşaması şansı olabiliyor. Yine gençlerde de gözü excimer lazere, yani göz çizdirme ameliyatına uygun olmayanları da merceğin ön kısmına bir mercek ilave edilerek rahat görmelerini sağlıyoruz. Fakat bu her göze uygun değildir. Uygun gözlere yapılması kaydıyla biz de kliniğimizde bu uygulamaları başarıyla uygulamaktayız” diye konuştu.