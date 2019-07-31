Akköprü Deresi'nde inci kefali hazırlığı

Van Gölü Havzası'nda yaşamını sürdüren ve üremek için tatlı sulara göç eden inci kefali balıklarının son yıllarda yoğun şekilde girmeye başladıkları Akköprü Deresi için şimdiden çalışmalar başlatıldı.

Akköprü Deresi'nde meydana gelen bu yolculuk sırasında İskele Caddesi 46 Evler mevkiinde dere içinde bulunan şelalede zıplayarak tıpkı Balık Bendi'nde olduğu gibi bir görsel şölen oluşturan inci kefalinin görsel şöleni için bir komisyon oluşturuldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fazıl Şen başkanlığında, Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi, DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, Tuşba ve İpekyolu belediyeleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve VASKİ'den birer personelin katılımıyla oluşturulan komisyonun sekreteryasına da Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir getirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binasında Prof. Dr. Fazıl Şen'in başkanlığında toplanan komisyon üyeleri; inci kefali balığı üreme döneminde Akköprü Deresi'nde yeterli ve sürekli su akışı sağlanması, temizliğinin yapılması, balıklar göç esnasında yumurtalarını rahat bırakabilmeleri için belirli yerlere havuzcukların yapılması, kanalizasyon ve evsel atıkların deşarjının önlenmesi, su yüzeyindeki kirliliğin engellenmesi için belirli noktalara ızgaralar bırakılması, seyir alanının oluşturulması şeklinde kararlar aldı.

Daha sonra Akköprü Deresi boyunca gezilerek balıkların göç yerleri yerinde incelendi.