Akköprü İlk ve Ortaokuluna ‘Çevre Beratı” ödülü

Van'ın Tuşba ilçesindeki Akköprü İlk ve Ortaokulu ‘Çevre Beratı' ödülüne layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan “Sıfır Atık” projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde farkındalık oluşturma, çevre sorunlarına dikkat çekme, çevre bilincini geliştirme seferberliği kapsamında Türkiye genelinde 40 okul çevre beratı ödülünü almaya hak kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Ankara Mamak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesinde ödül töreni yapıldı.

Ankara'da düzenlenen törenle çevre beratı ödülleri sahiplerini buldu. Bu kapsamda Van'ın Tuşba ilçesi Akköprü İlk ve Ortaokulu, yaptığı örnek çalışma ile ‘Çevre Beratı' ödülüne layık görüldü. Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve Okul Müdürü Mehmet Tahir Arslan'a ödülü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk takdim etti.