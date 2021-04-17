Aksa alt yapı çalışmalarına başladı

Van'da 2007 yılında kurulan Aksa Van Doğalgaz Dağıtım A.Ş., 2021 yılı yatırım programı çerçevesinde alt yapı çalışmalarına başladı.

2021 yılı altyapı çalışmaları ile ilgili açıklamada bulunan Aksa Van Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Şirket Müdürü Hikmet Turan Güler, “Van ili Edremit, Erciş, Çaldıran ve Muradiye ilçelerinin merkez mahallelerinde değerlendirme çalışmaları devam etmekle beraber, sezon içerisinde yeni abonelere ulaşma hedefimiz bulunmaktadır. Yatırım programımız gelen ön abonelik başvuruları ve teknik olanakların uygun olduğu çerçevede gerçekleşecektir” dedi.

Sokağından dağıtım hattı geçmiş olan binaların servis kutularının bırakılması için ön aboneliklerin alınması sonrası ivedi şekilde tamamlanacağını dile getiren Güler, “Yeni yatırım programımızın tüm Van halkına hayırlı olmasını temenni ediyor, bu vesileyle tüm halkımıza hayırlı ramazanlar diliyorum” ifadelerini kullandı.