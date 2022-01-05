Aksa'dan vatandaşlara aboneliklerde 10 taksit fırsatı

Ş. vatandaşlara abone bant bedelinde 10 taksit fırsatı sunuyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ş. İşletme Müdürü Müsayip Akyüz, vatandaşların yatırması gereken abone bant bedelinde 10 taksit fırsatı sunduklarını ifade ederek, bu fırsatın şubat ayı sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Akyüz, “Vatandaşlarımız abone bant bedelini şubat ayı sonuna kadar 10 taksit olarak kredi kartıyla ödeyebilecekler. Bu da ocak ve şubat aylarında vatandaşların artan maliyetlerini en azından bir kısmını taksitlendirerek ödemesini sağlayacaktır. Amacımız vatandaşların yaz dönemini beklemeden biran önce aboneliklerini yaptırması ve bir an önce doğalgaza geçmesidir” dedi.

Bu çalışmayı yaklaşık 7 yıldan beri her yıl kış döneminde uyguladıklarının altını çizen Akyüz, “Talep yeteri kadar var ama bu talebin daha da artmasını bekliyoruz. Talebin kış dönemlerinde fazla gelmesinin sebebi, taksit sayılarının fazla olmasından dolayıdır. Yılsonuna kadar taksit kampanyalarımız var ama bu taksit sayıları gitgide düşüyor. Bu nedenle vatandaşlarımız, kış dönemlerinde aboneliklerini yaparak, yaz mevsiminde daha rahat edecekleri bir döneme girecekler. Çünkü şu anda yaklaşık bin TL olan abone bant bedelini 10 taksit şeklinde ayda sadece 100 TL ödeyecek. Bu da vatandaşın üzerindeki külfeti biraz daha hafifletecektir. Bu manada vatandaşlarımızın bu fırsattan yararlanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.