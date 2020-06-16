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Alacak verecek kavgasında tabureler havada uçuştu

Van’ın İpekyolu ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada tabureler havada uçuştu.

Van'ın İpekyolu ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada tabureler havada uçuştu.


Alınan bilgilere göre kavga, İpekyolu ilçesindeki Belediye İş Merkezinin yakınında meydana geldi. Alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada, taraflar sopa ve taburelerle birbirlerine saldırdı. Vatandaşların araya girmesine rağmen devam eden kavgada bazı kişiler de yaralandı. Cep telefonuyla kaydedilen kavga görüntüsü ise yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

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