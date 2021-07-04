Van'ın Edremit ilçesinde aniden alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, Van-Edremit karayolu üzerindeki Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 UPK 07 plakalı otomobil aniden alev aldı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığına bağlı Edremit İlçe Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi. Aracın içerisinden son anda kurtulan iki kişi ise olayı hafif sıyrıklarla atlattı.