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'Ali Babanın Çiftliği' oyunu Başkale'de sahnelendi

Van’ın Başkale ilçesinde sahnelenen ‘Ali baba’nın Çiftliği’ ile ’Kadına Şiddet Son’ (pandomim) isimli tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.

Van'ın Başkale ilçesinde sahnelenen ‘Ali baba'nın Çiftliği' ile 'Kadına Şiddet Son' (pandomim) isimli tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.


Başkale Belediyesinin katkılarıyla iki seans sergilenen oyunda sabah öğrenciler için öğleden sonra halka açık sergilenen oyunlar büyük ilgi gördü. İlk seansta çocuklar için Ali Babanın Çiftçiliği adlı eğiti ve öğretici danslı müzikli çocuk oyunu sergilendi. İkinci seansta Kadına Şiddet Son (pandomim) isimli tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.


YİBO Konferans salonunda sahnelenen ve Ulvi Arı ve Tufan Saraçoğlu'nun oynadığı oyunu Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara çok sayıda vatandaş izledi. Program sonunda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilli Asım Solak tarafında oyunculara hediyeler verildi.

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