Ali Tekataş: “Muhtarların talebi halkın talebidir”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e Başkale ziyaretinde eşlik eden VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, yapılan programlardan sonra VASKİ ekibi ve Başkale ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelerek yapılan çalışmaları değerlendirdi. Muhtarlarla sürekli sıcak bir diyalog içerisinde olduklarını belirten Tekataş; her sorunun, her isteğin kendisine iletildiğini ve muhtarların taleplerinin aslında toplumun talebi olduğu için çözümü konusunda tüm ekibin seferber olduğunu söyledi. Tekataş, “Onlar halkın temsilcisidir. Kişisel değil temsil ettiği mahalle adına talepte bulunmaktadırlar. Bizler valimizin de direktifleriyle sorunların halledilmesi için azami gayret gösteriyoruz” dedi.

Başkaleli muhtarlar da, VASKİ ekiplerinden memnun olduklarını ve Genel Müdür Ali Tekataş'ın da sürekli kendileri ile irtibatta olduğunu ve yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ettiklerini belirttiler.

Tekataş'ın muhtarlarla görüşmesine Plan Proje ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanı Harun Şahin, İşletmeler Dairesi Başkanı Bahattin Önder ile VASKİ Güney Şube Müdürü Tevfik Ergenç de katıldı.