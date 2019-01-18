Ali Tekataş'tan dağları aşıp arızayı gideren ekibe ziyaret

Ali Tekataş, Çatak ilçesinde yaptığı incelemelerde bir süre önce karlı dağları aşarak su arızasını giderip, dönüş yolunda tepelerden kayarak inen ve zorlu bir yolculuk geçirerek basına konu olan ekiplerle yine bir arıza onarımı sırasında buluştu. Onlara yaptıklarından dolayı teşekkür eden Tekataş, soğuk bir günde görev başında olan ekiplerle neşeli anlar yaşadı. O anları ekipten bir kez daha dinleyen Tekataş, o gün Kaymakam Hamza Türkmen'in de sosyal medyada görüntüleri paylaştığını, daha sonra tüm ulusal kanallarda bunun gösterildiğini ve bu büyük başarının takdir edildiğini söyledi.

Aynı ekip Çatak ilçesinin girişinde meydana gelen arızaya yoğun geçen bir aramadan sonra ulaşarak, 70 haneli Hacı Osman Mahallesi'ne su verilmesini sağladı. Bu anlarda ekiplerin yanında yer alan ve moral veren Tekataş, “Sizleri tek tek tebrik ediyorum. Büyük işlere imza atıyorsunuz. Siz fedakârlıklarınızla gönülleri fethettiniz. Sizi ve Güney Şube Müdürü Tevfik Ergenç ile tüm ekibimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra ilçe merkezine geçen VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, VASKİ çalışanları ile de bir araya geldi. Tekataş, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'le de görüşerek karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

İncelemelere VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emrah Çayırlı da katıldı.