Almanya'dan Gürpınar'a gönül köprüsü

Almanya Aşağı Saksonya eyaleti Delmenhost Parlemento Üyesi ve Grup Başkanı Murat Kalmış, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ı ziyaret etti.

Bir takım sosyal incelemelerde bulunmak üzere Gürpınar'a gelen Almanya Aşağı Saksonya eyaleti Delmenhost Parlemento Üyesi ve Grup Başkanı Murat Kalmış, beraberinde Van Hızır Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Alpaslan ile birlikte Başkan Tanış'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Gürpark ve Norduz Sofrasında incelemelerde bulunan Kalmış, ilçe de başlatılan hizmet atağını yerinde görmek istediğini anlattı. Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Tanış, değerli misafirimize Almanya'dan buraya kadar gelip Gürpınar'da sürdürdükleri hizmet atağını yerinde görmelerinden dolayı müteşekkir olduğunu ifade etti. Almanya'da bulunan Türkler sayesinde ilerleyen süreçte önemli çalışmaların yapılabileceğini kaydeden Başkan Tanış, “Bu süreç içerisinde Gürpınar olarak bizde çeşitli temaslarda bulunarak ilçemizin kalkınma hareketini sürdüreceğiz. İnşallah elbirliği ile gönül gönüle ilçemize, ilimize neler yapabiliriz bunun gayreti içerisindeyiz. Bu anlamda yerel yönetim çalışmalarını ve aramızdaki farklılıkları yerinde görebilmek adına bizi Almanya'ya davet eden Murat beye teşekkür ediyorum. Güçlü iş birliği ile bölgemiz adına güzel şeyler ortaya çıkacağına inancım tamdır” dedi.

Program GürPark Millet Bahçesi içerisinde yer alan kır kahvesinin açılışı ile devam etti. Açılış programına Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar'da katıldı.