Alpaslan'dan STK'lara Necdet Takva'ya destek çağrısı

Van Hızır Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Alpaslan, Van'daki STK'lara AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva'da destek olmaları için çağrıda bulundu.

Van Hızır Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Alpaslan Edremit Belediye Başkan Adayı İsmail Say'ı ziyaret etti. Ziyarette destek vermeye değil, sahip çıkmaya geldiğini ifade eden Faruk Alpaslan, “biz dün olduğu gibi her zaman tüm imkânlarımızla davamızın hizmetindeyiz” dedi.

“STK'lar destek vermeli ve desteğini ilan etmeli”

Ziyarette herkesin gönül birliği içinde el ele vererek seçimlerden zaferle çıkılması gerektiğine vurgu yapan Faruk Alpaslan, “Van'a ve Van halkına hizmet etmek, ekonomiyi canlandırmak, gençleri işsizlikten kurtarmak için hizmet öncülüğü yapmanın şimdi tam zamanı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan seçimlerde Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva'ya ve ilçe belediye başkan adaylarına destek vererek seçilmelerini sağlamak, amacı Van'a ve insanımıza hizmet olan tüm STK'ların öncelikli görevidir. Seçimde gerekli desteğin verilmesi sırasında sesi çıkmayanların, seçimden sonra kazananların etrafını sardığına her zaman tanık oluyoruz. Gönül ister ki tüm STK'lar destek versin. Çünkü bugün memleket meselelerine sahip çıkmanın başlangıcıdır. Bu başlangıçta her STK'nın duruşunu ve fikrini ortaya koyması gerekiyor. Bu nedenle tüm STK'ları destek vermeye ve desteklerini açıklayarak kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyorum” diyerek STK'lara destek çağrısı yaptı.

“Tartışmalarla Ak Parti yıpratılmasın”

AK Parti Belediye Başkan adaylarının açıklanması ile bazı kişiler tarafından yapılmak istenen adaylık tartışmalarının yersiz olduğuna dikkat çeken Faruk Alpaslan, “Seçim süreçlerinde aday adaylarının hepsi aday olabilmek için haklı bir mücadele içerisine giriyor. Ancak aynı makamlar için birden fazla aday göstermek mümkün değil. Süreç bitip aday açıklandıktan sonra yapılan tartışmalar ise bir yandan AK Parti teşkilatının enerjisini tüketiyor, diğer yandan ise seçmenin AK Parti'ye olan güvenini sarsıyor. Dava adamı olduğunu ifade eden her aday adayı arkadaşımızdan ve teşkilat mensuplarımızdan bu tartışmalara son vermesi hem kentin, hem kedimizin yararına olacaktır” dedi.

“Biz davamızın emanetçisi değil sahibiyiz”

7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde Van Milletvekili Adayı olduğunu, ancak seçilemediğine dikkat çeken Faruk Alpaslan, “Biz koltuk için değil daha çok hizmet edebilmek için aday olmuştuk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti çalışmalarını bir dava hareketi olarak kabul ettim ve bu duygu ile çalışıyorum. Aday olup olmamak önemli değil, önemli olan AK Parti'nin adayları ile birlikte başarıyı yakalamasıdır. Davamızın seçim yarışını kazanarak tamamlaması hepimizin ortak hedefi olmalı. Bu nedenle bir futbol takımındaki oyuncular ve teknik direktör uyumu gibi belediye başkan adayları, meclis üyesi adayları ve teşkilat takım ruhu ve uyumu ile çalışmalı. 25. ve 26. milletvekili adayı oldum. O zaman kazanmak için nasıl çalıştıysam, şuan aday değilim ama AK Partinin adaylarının kazanması için ilk destek açıklaması yapan benim, kazanmaları için her türlü imkânım ile yanlarında olmayı sürdürüyorum. Çünkü biz bu davayı koltuk sahibi olmanın aracı olarak görmüyoruz. İnandığımız davanın kazanması ve ülkemizle birlikte Van'ın da en güzel şekilde hizmet alması için çalışıyoruz” dedi.

“Öncelik ailemiz, mahallemiz ve kentimiz olmalı”

Yerel yönetimlerde ideolojik tercih yapmanın hiç kimseye yararı olmadığına dikkat çeken Faruk Alpaslan, “İdeolojiyi bir tarafa bırakıp kendi ilimizi, coğrafyamızı ve insanımızı iyi tanımamız lazım. Şahsi çıkarlardan çok toplumun genel çıkarlarını düşünerek konuşmalıyız. Hem büyükşehir hem de ilçe belediye adaylarını seçerken, ailemizi, halkımızı ve memleketimizin geleceğini düşünerek seçilecek adayların bu görev ve sorumluluğu taşıyabilecek, iyi bir şekilde yönetebilecek kişiler olması büyük önem taşıyor. Oy deyip geçmeyin, oy verdiğimiz kişilerin yaptığı veya yapamadığı işlerin vebalini düşünerek, ona göre vicdan muhasebesi yaparak, sandığa gitmeli ve tercihimizi yapmalıyız” diyerek Necdet Takva ve ekibinin Van'ı çok iyi bir şekilde yönetebileceğini söyledi.

“Maç 90 dakikadır, 31 Mart'a kadar tam kadro çalışılmalı”

Seçim öncesinde rakipler tarafından üretilen ve teşkilat ile seçmenin moralini bozmak için yenilgi hissiyatı oluşturarak moral bozucu propagandaların yapıldığına vurgu yapan Faruk Alpaslan, “Etrafta söylenen ve seçim çalışmalarındaki performansı düşürmek için rakipler tarafından üretilen yenilgi hissiyatı ve farklı dedikodulara inanmayın. Belediye başkan adayları, belediye meclis üyesi adayları, ana kademeler, kadın ve gençlik kolları, mahalle temsilcileri futbol takımı ahengi ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalı. Herkes bir birinin eksiğini tamamlamalı, son dakikaya kadar mücadele azminde olmalı. En önemlisi de kazanacağına inanarak çalışmalı ki, destek istediniz seçmen de kazanacağınıza inanıp destek vermeli. Geçmişte ben Esnaf Odaları Birlik Başkanlığı için inanarak çalıştım ve destek veren 5 oda ile rakibim olan 15 odaya karşı seçimi zaferle tamamladım" dedi.

“Seçim şahıs meselesi değil memleket meselesidir”

31 Mart 2019'da yapılacak olan seçimlerin şahısların başkan seçilip seçilmeme meselesi olmadığının altını çizen Faruk Alpaslan, “Seçimler ne Necdet Takva meselesi ne de diğer ilçe adaylarının meselesi, seçimler hepimizin ve memleketimizin meselesi. Seçimlerde yapacağımız her çalışma memleketimize ve kendimize sahip çıkma çalışmasıdır. Bu açıdan baktığımızda hiçbir şey için geç değil, önümüzde 51 gün gibi uzun bir zaman var, iyi bir planlama ve çalışma ile başarı bizi bekliyor. Gelen yatırımlar bizim, mahallemize, kentimize, çoluk çocuğumuzun geleceğine hizmet edeceğini iyice anlamamız ve anlatmamız gerekiyor. Bunun için kapı kapı dolaşarak, sıkılmadık el, dokunmadık gönül bırakmadan canla başla çalışmalıyız. Ailem, akrabalarım ve temsilciliğini yaptığımız STK'lar ile birlikte Necdet Takva'nın adaylığının açıklandığı ilk günden, ilçe başkanlarının açıklandığı süreçler de dâhil olmak üzere her zaman inanarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz, açıklamalarımızı yaparak duruşumuzu ve tarafımızı net şekilde ortaya koyuyoruz. Aynı açıklamaları Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı seçimlerinde Necdet Takva ile seçilmek isteyen ve seçilen arkadaşlardan da bekliyoruz. Memleket meselesi durumunda olan bu seçimlerde, kent ekonomisinin lokomotifi durumunda olan Van Ticaret ve Sanayi Odası kenti yönetmek için aday olan Başkanı Necdet Takva'ya, dolayısıyla ekonomiye, ticarete ve kalkınmaya desteğini açıkça ortaya koymalı. Ardından diğer meslek odaları ve STK'lar aynı şekilde duruşlarını açık bir şekilde destek olmalı” diyerek kent dinamiklerinin sürece destek vermesini istedi.

“Faruk Alpaslan bize güç ve moral veriyor”

Ziyarette söz alan AK Parti Edremit İlçe Belediye Başkan Adayı İsmail Say, “AK Parti'de uzun yıllar emek harcamış aynı zamanda STK başkanlığı, oda başkanlığı görevini bir arada yürüten nadir insanlardan birisi olan Faruk Alpaslan, hakikaten zor zamanların insanıdır. Bize güç ve moral verdiniz. İnşallah bu azimle bu kararlılıkla hep beraber moral bozmadan, psikolojik algılara kapılmadan inanarak kazanacağız. Allah kim inanırsa, kim çalışırsa ona verir. Bizde önce inanıp çalışacağız, bunun örneklerinden birisi de sizsiniz. Tecrübelerinizden, birikimlerinizden, yaşadıklarınızdan yararlanacağız. Bu ziyaretlerimizi sıklaştıracağız çalışmalarımızda da sizi misafir edeceğiz ve bugün de bizi yalnız bırakmadığınız için size ve ekibinize teşekkür ederiz” dedi.

“Faruk Alpaslan sevilen bir şahsiyet”

Yapılan ziyaretin süreç itibariyle büyük bir değeri olduğunu ifade eden AK Parti Edremit İlçe Başkanı Savaş Nurullah Kıylık, “Sivil toplum gerçekten çok önemli bir kurum. Faruk Alpaslan gibi sevilen ve cesur bir şahsiyetin bizim yanımızda olması, motive ediyor ve güç veriyor. Her zaman yanımızda olan Faruk Alpaslan, bugün olduğu gibi bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı” dedi.