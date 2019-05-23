Altı nesildir dilleri böyle

Van'ın Erciş ilçesinde ikamet eden İzzet Şevketoğlu'nun altı nesildir baktığı Kangal cinsi köpeklerinin dilleri alt çenelerine yapışık. Şevketoğlu, köpekler su içerken zorluk çektiği için bir an önce ameliyat yaptırıp sıkıntıyı çözmek istiyor.

Cüssesi ile görenleri ilk etapta korkutan Kangal cinsi köpek, sakinliği ile başta çocuklar olmak üzere vatandaşların ilgi odağı oluyor.

Kangal köpeğine karşı ayrı bir merakının olduğunu söyleyen İzzet Şevketoğlu, "Yaklaşık 30 yıla yakındır aynı ırkı Kangalın Panter dediğimiz ırkını beslemekteyim. Bu köpeklerin çok büyük bir özelliği var. Konuşma hariç bütün söylediklerimizin hepsini anlıyor ve ona göre de hareket ediyor. Her ne kadar da aslında çoban köpeği olsalar da kurda, sürüye giden köpekler olsalar da bunlar çok zeki ve çok akıllı hayvanlardır" dedi.

"Bu cins köpeklerin dilleri alt damağa yapışıktır"

Şevketoğlu, "Bu Panter ırkının bir temel özelliği de özelliği var. Bunlar 4 kardeştir hepsinin de dilleri alt damak kısmına yapışıktır. Dillerinin üzerinde çok hafif bir de ben var. Biz bunu İnşallah üniversiteyle götürüp ameliyatını yaptıracağız. Çünkü bu şekil su içerken sıkıntı çekiyor. Özellikle yoruldukları vakit köpekler dillerinden nefes alıp verdikleri için yani vücut ısılarını dilleriyle ayarladıkları için onlara sıkıntı çıkarıyor. Bu yüzden de üniversitedeki hocalarla görüştük önümüzdeki hafta içi götürüp İnşallah dillerini açtıracağız. Ama bunun yavruları var yavrularının da babasının da dilleri aynı yapışık. Tam altı nesildir bu köpekler bende. altı nesil önceki dedesini Kangal'dan gidip getirdim. Bugüne kadar o ırkı devam ettirip getirdim. Hepsinin en büyük özelliği akıllı olmaları ve dilleri de alt tabaklarına yapışık olmaları. Bu yüzden su içerken sıkıntı çekiyorlar. İnşallah ameliyatla bu sorum çözülecek" diye konuştu.