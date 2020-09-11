Altınkaya: “Van kurs bakımından Türkiye'de ilk sıralarda”

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal, Kültürel Eğitimler ve Faaliyetler Daire Başkanı Meral Altınkaya başkanlığında Van'da ‘Hayat Boyu Öğrenme Değerlendirme Toplantısı' yapıldı.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Hayat Boyu Öğrenmeden Sorumlu Şube Müdürü Talat Toy ve 13 ilçe halk eğitimi merkezi müdürleri katıldı. Toplantıya başkanlık yapan Daire Başkanı Meral Altınkaya, Van'ın Türkiye genelinde açtığı kurs sayısı bakımından ilk sıralarda yer aldığına değindi. Özellikle okuma-yazma ve mesleki kurslarda elde edilen başarının takdire şayan olduğundan söz eden Daire Başkanı Altınkaya, “Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum. Van bu anlamda çok başarılı illerimizin başında geliyor. Bundan sonraki süreçte özellikle kursların çeşitliliğini artırmamız çok önemli. Böylelikle daha fazla vatandaşa ulaşmayı hedeflemiş olacağız” dedi.

Toplantıda yeni uygulamaya konulan e-yaygın başvuruları, DYK kursları, usta öğreticilerin görevlendirmeleri başta olmak üzere yaygın eğitim ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Daire Başkanı Meral Altınkaya'ya usta öğreticiler tarafından yapılan kağıt rölyef eser takdim edildi.

Daire Başkanı Altınkaya, daha sonra Van Tuşba halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan maske üretim atölyesi, Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kano kursunu ve İş-Kur destekli açılan kursları ziyaret etti.