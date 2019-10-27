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Amatör BAL ligi 1. grup

Spor Toto Bölgesel Amatör (BAL) Ligi 1.

Grup'ta mücadele eden Van Yolspor evinde konuk ettiği Muş Menderesspor'a 1-0 yenildi.


Van Atatürk Şehir Stadı'nda saat 13:00'da başlayan müsabakanın orta hakemliğini Bülent Berkay, yan hakemliklerini ise Osman Korkmaz ve Yunus Çiftçi yaptı. Van Yolspor, oynadığı 4 maçın 3'ünde yenilirken, berabere kaldığı 1 maçta ise 1 puana dahip. Konuk takım Muş Menderesspor ise bir maç eksiği ile bu müsabakaya puansız çıktı. Her iki takımda zaman zaman oyunun hakimiyetini eline alsa da Muş Menderesspor, Faruk Çiçek'in attığı golle maçı 1-0 kazanarak 3 puanla tanıştı. Konuk takım aldığı 3 puan ve 1 maç eksiği ile haftayı 11. sırada kapatırken, Van Yolspor ise 1 puanla ligin son sırasında kaldı.

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