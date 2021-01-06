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Ambulans helikopter hastalar için havalandı

Van’ın Bahçesaray ile Başkale ilçelerinde rahatsızlanan 3 kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Van'ın Bahçesaray ile Başkale ilçelerinde rahatsızlanan 3 kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.


Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan Nusret Aslan (66) ile Bahçesaray ilçesinde ikamet eden Hediye Menteş (68) ve Alişan Aytaç (15) için İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bilgi verildi. Bunun üzerine hemen havalanan ambulans helikopterle hastalar bulundukları ilçelerden alınarak il merkezine getirildi. Burada hazır bekleyen ambulanslara alınan hastalar, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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