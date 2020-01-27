Ambulansla karlı zeminde drift

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevli ambulans, Van'a yaptığı sevk dönüşü karlı zeminde drift yapması cep telefonuyla görüntülendi.

Van İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, drift yapan ambulans görüntülerinin incelemeye alındığı belirtilerek, “Yapılan ön incelemeye göre görüntüler Van'da çekilmiş olup, iddia edilen ambulansın Hakkari iline bağlı olduğu tespit edilmiştir. Gerekli soruşturmanın başlatılması için Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü ile koordine sağlanmıştır. Ambulans, Hakkari 112'ye bağlı Şemdinli ekibi, 24 Ocak 2020 tarihinde Van iline hasta getirmiş olup sevk dönüşünde 30 AB 531 plakalı ambulansın saat 11.13-11.18 aralığında Van'ın Başkale ilçesiyle Hakkari sınırı civarı ambulansla uygunsuz hareketlerde bulunulduğu tespit edilmiştir. Söz konusu durumun Van 112 ekipleri ve ambulanslarıyla ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu olayla ilgili Sağlık Bakanlığımız talimatıyla Hakkari İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.