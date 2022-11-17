Ampute Futbol Türkiye Kupası'nın sahibi Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü oldu

Van'da düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyom Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Van'da düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası, bugün gerçekleşen final maçıyla sonra erdi. Ampute Futbol Süper Ligi'nden ilk 4 takım ile Ampute Futbol 1. Ligi gruplarında ilk iki sırayı alan 2 takım olmak üzere toplam 6 takım mücadele etti. Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan final maçında Alves Kablo Ampute Spor Kulübü'nü 6-1 yenen Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü birinciliği elde etti.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Arif Ölmez, "13 Kasım'da Van'da başlayan mücadele bugün sonra erdi. Çok heyecanlı ve çekişmeli maçlara şahit olduk. Süper Lig'den 4, 1. Lig'den iki takımız mücadele ettiler. Bugün de tam finale yakışır bir mücadele oldu. Skor ne kadar da 6-1 olsa, çok güzel bir mücadele oldu. İki hafta sonra da ligler başlayacak, şimdiden bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Türkiye Kupası şampiyonu Gaziantep Şahinbey Belediyespor oldu. Kendilerini kutluyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün kupasını Van Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu takdim ederken, ikinci olan Alves Kablo Ampute Spor Kulübü'ne kupasını Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çeliker ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Arif Ölmez, üçüncü olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne kupasını ise Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy verdi.