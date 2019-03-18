Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Grup Bölge Yarışmaları sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından 16-17 Mart 2019 tarihleri arasında Van, Bingöl, Ağrı, Kars, Malatya, Elazığ ve Tunceli'den 180 sporcunun katılımıyla Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunda Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Grup Bölge Yarışmaları yapıldı. 180 sporcunun katıldığı Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Grup Bölge Yarışmaları, erkekler ve kızlar 50 ile 100 metre serbest, erkekler ve kızlar 50 ile 100 metre kurbağalama, erkekler ve kızlar 4x50 ile 4x100 serbest, erkekler ve kızlar 50 ile 100 metre sırtüstü, erkekler ve kızlar 50 ile 100 metre kelebek, erkekler ve kızlar 200 ile 400 metre serbest, erkekler ve kızlar 4X100 serbest bayrak dallarında iki gün boyunca devam etti.

13-14 yaş bayanlar kategorisinde Van il karması birinci olurken, Malatya ikinci ve Ağrı ise üçüncü oldu. 13-14 yaş erkekler kategorisinde ise Elazığ il karması birinci, Malatya il karması ikinci, Van il karması ise üçüncülük derecesinin sahibi oldu.

Van adına katılan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları ise, farklı kategorilerde 19 altın, 19 gümüş ve 12 bronz madalya kazandı.

Yarışmalar sonunda Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'ın da katılımıyla başarılı sporculara ödülleri verildi.