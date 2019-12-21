Analig Basketbol Grubu m?sabakalar? Van'da ba?lad?

Gen?lik ve Spor Bakanl??? Gen?lik Hizmetler Genel M?d?rl???'n?n 2019-2020 faaliyet program? ?er?evesinde Anadolu Y?ld?zlar Ligi (Analig) erkek ve k?z basketbol grup m?sabakalar? Van'da ba?lad?.

Nur Tatar Spor Salonunda 10 ilden 9 k?z ve 10 erkek tak?m?n kat?l?m? ile d?zenlenen t?ren, sayg? duru?u ve ?stiklal Mar??'n?n okunmas?yla ba?lad?. T?rende a??l?? konu?mas?n? yapan Van Gen?lik ve Spor ?l M?d?r? Nevzat ?nan?, Gen?lik ve Spor Bakanl??? taraf?ndan T?rkiye'nin farkl? b?lgelerinde yap?lan Anadolu Y?ld?zlar Ligi Basketbol Grup M?sabakalar?n?n, Do?u Anadolu B?lge m?sabakalar?na ev sahipli?i yapman?n mutlulu?unu ya?ad???n? ifade etti. ?nan?, ?20-22 Aral?k 2019 tarihleri aras?nda d?zenlenen bu m?sabakaya Van, Malatya, Elaz??, Tunceli, Bing?l, Mu?, Bitlis, A?r?, I?d?r ve Kars illerinin k?z ve erkek tak?mlar? yer alacak? dedi.

Do?u Anadolu B?lge M?sabakalar?nda ba?ar? elde eden tak?mlar?n ileriki s?re?te yap?lacak olan Analig ?eyrek Final m?sabakalar?na kat?lma hakk? kazanaca??n? dile getiren ?nan?, ?Ben bu anlamda t?m tak?mlar?m?za ba?ar?lar diliyor, m?sabakalar?n centilmenlik ilkesi ?er?evesinde ge?mesini diliyorum? ifadelerini kulland?

Nur Tatar Spor Salonunda yap?lacak olan m?sabakalar, Tunceli ve Van illeri aras?ndaki grup ma?lar? ile ba?lad?.