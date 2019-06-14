Anasınıfı öğrencilerinden yılsonu etkinliği

Van'ın Bahçesaray Atatürk İlkokulu Anasınıfı öğrencileri tarafından yılsonu etkinliği düzenlendi.

Bahçesaray sinema ve konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, anasınıfı öğrencileri birbirinden güzel gösteriler sergiledi. Gösteride salonu dolduran izleyicilere Nasrettin hoca skeci ve değişik oyunlar sunan miniklerin yaptıkları sevimli hareketler izleyicilerden coşkulu alkış desteği aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kasım Erva, öğretmenleri eşliğinde gösterilerini hazırlayıp sunan öğrencileri kutlayarak, gösterilerin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti. Ekinliğe, Bahçesaray Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Enes Bilgili, İlçe Jandarma Komutanı Orhan Kaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kasım Erva, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.