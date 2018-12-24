Anasınıfı öğretmen ve öğrencilerinden anlamlı klip

Van Bahçesaray Yatılı Bölge Ortaokulu ve İlkokulu Anasınıfı öğretmen ve öğrencilerinin '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla hazırladıkları klip, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Bahçesaray Yatılı Bölge Ortaokulu ve İlkokulu Anasınıfı öğretmen ve öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir klip hazırlandı. 29 öğrenci, 5 çalışan ve 6 öğretmenin yer aldığı klip, sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.

Klibi hazırlayanlardan okul öncesi öğretmeni Mine Mazlum, “Bu video çekmekteki amacınız 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için farkındalık oluşturmaktı. Geçen yıl da yine Dünya Engelliler Günü için video klip çalışması hazırlamıştık. Bu yıl videomuzu çekerken sadece engelliler günü için değil, etrafımızdaki diğer insanlar içinde bir farkındalık oluşturmak istedik. Yani yüzerinde videomuzu izlerken bir tebessüm bir gülümsemeye sebep olacak bir şey olsun istedik. Bizden bir gülümsemeye sahip olsunlar istedik. İzlerken yanımızdaki insanların da keyifle izlediklerini, yüzlerinde gülerek büyük mutlulukla izlediklerini fark etmek bizleri de çok mutlu etti ve bu yüzden yaptığımız işinde başarıya ulaştığını düşünüyoruz” dedi.

Klibi hazırlayanlardan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İlker Genç ise “Bu klibi hazırlarken ön plandaki arkadaşlarımızın yanı sıra kameranın dışında 28 arkadaşımız daha vardı. Onlar klip sırasında arka plandaydı. Onun dışında klip içerisindeki yetişkinler burada çalışan personel ve öğretmen arkadaşlarımızdı. Ancak onların bu şekil bir klip yapılacağından haberleri yoktu. Sadece yüzlerine kamera tuttuk onları da gülümsettik. Bu bizim ilk projemiz değildi. Daha önceki yıllarda katıldığımız yarışmalar da oldu. Yine 3 Aralık 2017 Dünya Engelliler Günü'nde bir klibimiz yayınlandı. Klip çekimlerimiz bundan sonra devam edecek. Özel günlerde ya da yarışmalarda biz çekmeye devam edeceğiz” dedi.