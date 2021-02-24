ANGİAD'tan Van'a tablet desteği

Uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı olan öğrenciler için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında tablet dağıtımları sürerken, özel sektör de bu sosyal sorumluluk projesine destek veriyor. Bu kapsamda ANGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Yıldız ve Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke arasında valilik makamında imzalanan protokolle 150 tablet öğrencilere dağıtılmak üzere Van Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

İmza töreninde konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, desteklerinden dolayı ANGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yıldız'a teşekkür ederek, bu desteklerin sürmesini istedi.

ANGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yıldız da, Van'a ayrı bir önem verdiklerini ve bunun bir başlangıç olduğuna ifade etti.

İmza töreni, ANGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Yıldız'ın Vali Mehmet Emin Bilmez'e plaket takdimiyle son buldu.