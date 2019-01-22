Anne ve bebeği karlı dağlar aşılarak hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Çatak ilçesinde doğum yaptıktan sonra rahatsızlanan anne ve bebek, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından karlı dağlar aşılarak hastaneye ulaştırıldı.

Çatak ilçesi Narlı Mahallesi Bahozan mezrasında ikamet eden Hatun Naz isimli kadın, doğum yaptıktan sonra bebeği ile birlikte rahatsızlandı. Mezranın yolu kardan kapalı olduğu için anne ile bebeği hastaneye götürülemeyince yakınları yetkililerden yardım istedi. İş makinelerinin mezraya ulaşması zaman alacağından, Van Sağlık İl Müdürlüğünden paletli ambulans talep edildi. Van'dan 1'i paletli 3 ambulansla yola çıkan UMKE, yolun açık olan kısmına kadar geldi. Diğer araçlar kar ve uçurum bulunan yola giremeyince bunun üzerine UMKE'nin paletli ambulansı harekete geçti. Uçurum bulunan yolda güçlükle ilerleyen paletli ambulansa, önden yaya olarak ilerleyen bir kişi yol gösterdi. Çığ tehlikesi bulunan 4 kilometrelik yolu açarak mezraya ulaşan ekipler, anne ve bebeğini alarak mahallede bekleyen ambulansa ulaştırdı. Çatak Devlet Hastanesine 7 saatlik çabanın ardından ulaştırılan anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hasta yakınları ise olumsuz hava şartlarına rağmen yardıma koşan ekiplere teşekkür etti.