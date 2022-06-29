Annesini kaybeden yaban ördeği yavrularına kreş hizmeti

Van Gölü Havzası'nda çeşitli nedenlerle yuvasından ayrı düşen yaban ördeği yavruları, getirildikleri Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alındı.

Van bölgesinde ilkbahar ve yaz aylarında çeşitli nedenlerle yuvasında düşen birçok yavru yaban hayvanına Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz günlerde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaban ördeği yavruları, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi. DKMP 14. Bölge Müdürlüğüne getirilen yavrular, ardından bakım ve tedavileri için Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi. Burada sevimli 7 yavrunun bakımını titizlikle yapan görevliler, ayrıca kreş hizmeti veriyor. Burada yetiştirilecek olan yavrular, yaban ördeklerin göçü öncesi doğaya salınarak göç etmeleri sağlanacak.

“Kreş hizmeti veriyoruz”

İHA muhabirine konuşan Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası'nın bozulmamış sulak alanı yapısı nedeniyle her yerde yaban hayvanı görmenin mümkün olduğunu belirtti. Çok çeşitli yaban hayvanına sahip olan Van'da her evrede türün merkeze getirildiğini ifade eden Prof. Dr. Aslan, “Genellikle bahar aylarından yaz aylarının sonuna kadar yumurtadan yeni çıkmış veya yeni doğmuş hayvanlar, doğaya tutunamadığı ve biyolojik düşmanlarının annelerini ortadan kaldırmasına bağlı olarak yavrular merkezimize getirilmektedir. Jandarma, DKMP ekipleri, HAYDİ veya vatandaşlar tarafından bu hayvanlar merkezimize getirilmektedir. Biz de kreş hizmeti verir gibi bu hayvanlara bakarak, doğaya kazandırmaktayız” dedi.

“Kendilerine özel alan oluşturduk”

Vatandaşlar tarafından bulunan yaban ördek yavrularının son olarak merkezlerine getirildiğini dile getiren Aslan, “Bu hayvanlara dışarıdan birçok unsur zarar verebilir. Bu yüzden merkezimizi aradılar. Bizlerde yaban ördek yavrularını merkeze getirerek kendilerine özel alan oluşturduk. Merkezimizde bu yavruları büyüteceğiz. Göç zamanında doğaya salacağımızda buradan uçup giderler. Amacımız doğadaki algıyı yükseltmek, yaban hayata müdahaleyi engellemek ve araştırmacılara materyal hazırlamaktır” diye konuştu.