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Antakya Medeniyetler Korosu Akdamar Adası'nda konser verecek

Van’da kültür sanat etkinlikleri bünyesinde Antakya Medeniyetler Korosu’nun Akdamar Adası’nda konser vereceği belirtildi.

Van'da kültür sanat etkinlikleri bünyesinde Antakya Medeniyetler Korosu'nun Akdamar Adası'nda konser vereceği belirtildi.


Van'ın dünyaca ünlü tarihi mekânlarından biri olan Akdamar Adası, 23 Temmuz'da Antakya Medeniyetler Korosu'na ev sahipliği yapacak. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonunda Van Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Akdamar Adası'nda saat 18.00'da düzenlenecek olan konserde, Antakya Medeniyetler Korosu sanatseverlerle buluşacak.


Adaya gidecek tekne ve girişlerin ücretsiz olacağı konsere, saat 16.00'da Van Devlet Tiyatrosu önünden ücretsiz servis imkânı da sağlanacağı bildirildi.

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